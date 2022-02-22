壞的時候很壞、好的時候會很好，這就是產業循環，財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」解析什麼產業接下來要進入好的產業循環。

目前記憶體最大公司是南韓三星，台灣的晶圓代工是台積電。記憶體它是用來儲存資料，規格其實大家都差不多，所以拼的是成本比較低，所以量越大、市占率越大基本上愈占優勢。

目前全球有3大記憶體，DRAM、Nand Flash、Nor Flash。黃世聰分析，三星、美光還有海力士幾乎佔了95%以上的DRAM市場規模，這一定是大者恆大，緊接著是台灣的華邦電，還有南亞科。

Nand Flash三星是一支獨秀，緊接著是鎧俠，美國的西部數據還有美光、SK海力士、英特爾等；在Nor Flash因為技術門檻相對較低，所以在台灣包括像旺宏、華邦電，還有中國的兆易創新的市占率占前3名。

如果以去年第3季DRAM自有品牌的記憶體市佔率來看，三星是一支獨秀、市佔率是44%，緊接著海力士27%，再來美光是22.9%，整個DRAM產業現在是三強鼎立、三星獨跑。

黃世聰說，我比較留意的是美光，因為美光現在來台灣要設廠後，未來可能會跟台灣的聯電、南亞科合作，甚至不排除跟台積電合作，它未來的市占率可以有機會挑戰第二。

另外，去年股價很多公司都漲非常多，反觀美光科技在去年最低是70塊，現在也只有在90塊，如果用長線來看的話，它其實是位在一個相對位階比較低的情形。

黃世聰指出，大家在操作DRAM產業的時候，就是留意它的產品報價，如果產品報價能夠維持上漲的局面，對DRAM製造或DRAM IC設計來說當然就是大大加分。