封測廠南茂(8150)召開線上法說會，南茂董事長鄭世杰表示，首季營運動能為審慎樂觀，公司今年新增策略性擴充高階測試產能，也與客戶簽署產能保障協定，確保未來三年的稼動水準，而由於高階測試的產能持續供不應求，更不排除調整測試的價格。鄭世杰預估今年業績可望有high-single-digit(高單位數成長)(年成長6%至9%)。

儘管在新冠疫情及供應鏈短缺等諸多因素影響下，使得2021年的營運仍備受挑戰，然而南茂在疫情所帶來的需求改變與半導體產業復甦所帶動的強勁需求挹注下，不論在營收及毛利率皆較2020年明顯大幅成長，2021年的營收及獲利更雙雙創下南茂新高紀錄。南茂110年合併營業收入274億元，年增19.1%，改寫歷史新高，營業毛利72.54億元，年增44.2%，營業毛利率26.5%，年增4.6個百分點，營業利益55.62億元，年增56.0%，營業利益率20.3%，年增4.8個百分點，稅前淨利60.35億元，本期淨利50.59億元，歸屬母公司業主淨利50.59億元，年增113.7%，基本每股盈餘6.96元，較前年的3.26元大幅成長，並創下歷史新高紀錄。

去年第四季營收與毛利率回到以往的季節性模式，相較去年第三季略為下滑，不過受惠於需求強勁、產能吃緊與封裝代工價格調漲的帶動下，去年第四季歸屬於母公司之本期淨利14.17億元，季增1.32%、年增106.51%，歸屬於母公司之基本每股盈餘1.95元，高於去年第三季1.93元、前年同期0.94元。

今年1月營收22.72億元，月增0.3%、年增5.1%，續寫同期新高。展望首季，鄭世杰說明，第一季工作天數相較去年第四季減少，多少影響營收表現，不過觀察供應鏈的狀況及客戶需求，目前產業狀況還是健康，因此整體上相較於去年第四季，對首季的營運動能仍為審慎樂觀。在記憶體方面，DRAM產品有急單、短單的因素，即營收有機會較上季逆勢成長；快閃記憶體(Flash)受惠客戶備貨帶動，維持健康的需求動能，第一季也可望成長，記憶體產品整體動能優於去年第四季，其營收可望持平、甚至小幅成長。

在驅動IC方面，在車用面板、OLED等強勁需求帶動下，高階測試平台持續滿載，目前高階測試產能已供不應求，雖然公司已在去年第四季開啟高階測試產能的擴充計畫，但因機台的交期拉長緣故，產能首季增加有限。雖然營運動能仍不錯，但受工作天數天數減少，驅動IC營收預估略微下滑，不過今年新增策略性擴充高階測試產能，也與客戶簽署產能保障協定，確保未來三年的稼動水準。另外鄭世杰提到，由於高階測試的產能持續供不應求，因此不排除視後續產能供需與產業的狀況，來調整測試的價格。

鄭世杰預估今年業績可望有high-single-digit(高單位數成長)(年成長6%至9%)。南茂去年資本支出約65.52億元，占去年營業額約25%，2022年度資本支出估占今年營業額的20%左右，目前正找尋土地與廠房，擬用於擴充產線。折舊費用，今年季度預計每一季增加3-4%。