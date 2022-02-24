中裕(4147)愛滋病新藥Trogarzo正式獲美FDA核准生物製劑許可申請變更案，增列三星生物為Trogarzo生產廠，預計今年夏天開始採用。由於在韓國生產將較在大陸地區生產成本將大降低，對中裕營運來說有正面的助益。

過去數年來，中裕和韓國三星生物合作，將Trogarzo的商業化生產放大至仁川三星工廠的15000L生物反應器內，如今所有原料藥及產品製程性能驗證批次皆已生產完成，並持續進行關安定性試驗。

韓國三星生產廠是採取大型不鏽鋼容器進行生產，投入成本高，但每單位生產成本與中國大陸藥明生產廠比較將大幅降低。本專案執行歷經3年，含數批次量產投入總經費高達約美金5千萬元。在SBL進行生產將顯著提高公司的毛利率，並確保Trogarzo商業供應的長期穩定性。

觀察中裕近幾個月營收僅一千餘萬元，這是因為受到疫情影響Trogarzo銷售，銷售夥伴TH目前還在進行庫存調整，中裕認為，後續可望恢復穩定成長，毛利率也可望跟著回升。