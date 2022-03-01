陷入困境的美國電動車新創公司 Lordstown Motors周一宣布今年產量估將達到500輛，而明年產量和銷量頂多只能達到3000輛。

受此打擊，尚未有營收進帳的Lordstown周一股價重挫19.94%，收在2.57美元，盤中一度崩跌28%；周一盤後再跌1.17%，報2.54美元。

根據Lordstown最新發布的生產計畫，該公司預計今年第三季投產，到年底估將生產500輛車。這個最新公布的生產進程比Lordstown在2020年10月借殼上市時發布的預訂日期整整晚了一年。

除此之外，其最新公布的全年銷售與生產數據亦遠低於前管理層在股票上市前告訴投資人的數字。

Lordstown最初預期在投產首年生產2000輛Endurance皮卡，之後在第一個完整年度的產量可達32000輛。

該公司第四季淨損擴大至8120萬美元，總費用達到1.15億美元。

公司高層表示，今年他們需要為其營運籌措約2.5億美元，包括支應生產之所需。

Lordstown執行長Dan Ninivaggi表示，公司最初只會把車賣給少數預先選定的企業。在車輛正式上市之前，仍需要一些監管方面的認證。

該公司可能耗盡現金一直是投資人擔心的事。Lordstown去年11 月宣布以2.3億美元將俄亥俄州工廠賣給鴻海，這項交易也包括由鴻海生產Endurance皮卡，但目前仍然尚未完成。

Lordstown和鴻海也正在討論未來合作開發電動車的可能性，Lordstown形容此事對公司未來能否成功「至關重要」。執行長 Ninivaggi表示：「我們需要得到結論，我相信我們能夠達成」。