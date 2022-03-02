今年的MWC不少廠商都針對後疫情時代，民眾對於遠距離工作及學習的生活型態轉變而推出新品，像三星此次就發表了全新的Galaxy Book2 Business及Galaxy Book2 Pro筆電系列，華為也在開展前一天提早發表了專攻智慧辦公、新世代生活需求的全新7款新品。

三星今年在MWC 2022上帶來了全新的Galaxy Book2 Business，主攻現今需遠距工作等需求，以提升安全性的Intel vPro技術為主打。（Samsung Newsroom）
三星今年在MWC 2022上帶來了全新的Galaxy Book2 Business，主攻現今需遠距工作等需求，以提升安全性的Intel vPro技術為主打。（Samsung Newsroom）

三星今年在MWC 2022上同步推出了全新可支援S Pen的Galaxy Book2 Pro 360，以及5G版的Galaxy Book2 Pro。（Samsung Newsroom）
三星今年在MWC 2022上同步推出了全新可支援S Pen的Galaxy Book2 Pro 360，以及5G版的Galaxy Book2 Pro。（Samsung Newsroom）

三星全新的Galaxy Book2 Pro筆電系列分別有可支援S Pen的Galaxy Book2 Pro 360，以及5G版的Galaxy Book2 Pro，主打高效能、高安全性、多元使用場景及便攜等特色，以支援現今遠距工作、學習的龐大需求，像Galaxy Book2 Pro就是首款達到微軟secured-core PC要求的消費性產品，以提供更高級的安全性，而Galaxy Book2 Pro 360則是為創作者及專業人士設計的機種，採最新的第12代Intel Core處理器，配備Galaxy Book設備中至今最好的鏡頭與音效，更能享受最流暢的S Pen自然書寫體驗。

華為今年就帶來了首款一體機MateStation X，採獨特的動態轉軸設計，以單指即可輕鬆調節螢幕仰角，真正享受自由辦公體驗。（華為提供）
華為今年就帶來了首款一體機MateStation X，採獨特的動態轉軸設計，以單指即可輕鬆調節螢幕仰角，真正享受自由辦公體驗。（華為提供）

華為推出了首款墨水平板MatePad Paper，為首款10.3吋墨水螢幕，搭配第二代M-Pencil手寫筆功能，以帶來最真實自然的「紙感」體驗。（華為提供）
華為推出了首款墨水平板MatePad Paper，為首款10.3吋墨水螢幕，搭配第二代M-Pencil手寫筆功能，以帶來最真實自然的「紙感」體驗。（華為提供）

華為今年則針對全球正在改變的遠距生活習慣，推出了7款「智慧終端新品」，當中就有首款一體機MateStation X登場，採獨特的動態轉軸設計，單指即可輕鬆調節螢幕仰角，而28.2吋螢幕更擁有4K+解析度、92%螢幕占比，以滿足日常辦公、學習所需，另外還有墨水平板MatePad Paper，為首款10.3吋、86.3%螢幕占比的墨水螢幕，結合自研的墨水螢幕顯示增強演算法，搭配第二代M-Pencil手寫筆，同時支援手寫、錄音、手寫轉文字等多種記錄方式，帶來最真實自然的「紙感」體驗，還能實現文件、電子書等內容雙向傳輸，更符合現化快速多元的使用需求。

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