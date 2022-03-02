今年的MWC不少廠商都針對後疫情時代，民眾對於遠距離工作及學習的生活型態轉變而推出新品，像三星此次就發表了全新的Galaxy Book2 Business及Galaxy Book2 Pro筆電系列，華為也在開展前一天提早發表了專攻智慧辦公、新世代生活需求的全新7款新品。

三星今年在MWC 2022上帶來了全新的Galaxy Book2 Business，主攻現今需遠距工作等需求，以提升安全性的Intel vPro技術為主打。（Samsung Newsroom）

三星今年在MWC 2022上同步推出了全新可支援S Pen的Galaxy Book2 Pro 360，以及5G版的Galaxy Book2 Pro。（Samsung Newsroom）

三星全新的Galaxy Book2 Pro筆電系列分別有可支援S Pen的Galaxy Book2 Pro 360，以及5G版的Galaxy Book2 Pro，主打高效能、高安全性、多元使用場景及便攜等特色，以支援現今遠距工作、學習的龐大需求，像Galaxy Book2 Pro就是首款達到微軟secured-core PC要求的消費性產品，以提供更高級的安全性，而Galaxy Book2 Pro 360則是為創作者及專業人士設計的機種，採最新的第12代Intel Core處理器，配備Galaxy Book設備中至今最好的鏡頭與音效，更能享受最流暢的S Pen自然書寫體驗。

華為今年就帶來了首款一體機MateStation X，採獨特的動態轉軸設計，以單指即可輕鬆調節螢幕仰角，真正享受自由辦公體驗。（華為提供）

華為推出了首款墨水平板MatePad Paper，為首款10.3吋墨水螢幕，搭配第二代M-Pencil手寫筆功能，以帶來最真實自然的「紙感」體驗。（華為提供）

華為今年則針對全球正在改變的遠距生活習慣，推出了7款「智慧終端新品」，當中就有首款一體機MateStation X登場，採獨特的動態轉軸設計，單指即可輕鬆調節螢幕仰角，而28.2吋螢幕更擁有4K+解析度、92%螢幕占比，以滿足日常辦公、學習所需，另外還有墨水平板MatePad Paper，為首款10.3吋、86.3%螢幕占比的墨水螢幕，結合自研的墨水螢幕顯示增強演算法，搭配第二代M-Pencil手寫筆，同時支援手寫、錄音、手寫轉文字等多種記錄方式，帶來最真實自然的「紙感」體驗，還能實現文件、電子書等內容雙向傳輸，更符合現化快速多元的使用需求。