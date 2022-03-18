手機大戰打到中階機款，不讓iPhone SE3獨霸版面，三星電子昨晚甫發表最新Galaxy A系列機款，今旋即宣布在台引進 Galaxy A33｜A53 5G，以卓越的4＋1鏡頭、最高120Hz螢幕更新率、5000mAh大電量等越級規格，再度強勢搶攻中階智慧型手機市場。

三星電子致力打造多元產品陣容，滿足消費者多元購機需求，其中A系列以親民價格及旗艦級規格深受消費者喜愛，如A52及A52s於去年長踞6個月最熱賣Android手機，不斷締造市場佳績。

Galaxy A53 5G及Galaxy A33 5G預計分別於4月1日以及4月22日起於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路陸續上市，皆提供蜜桃豆豆、水藍豆豆、潮黑豆豆及沁白豆豆四款顏色選擇。

Galaxy A33｜A53 5G分別搭載6.4吋U極限全螢幕、90Hz螢幕更新率以及6.5吋O極限全螢幕、120Hz螢幕更新率，提供流暢無比、身歷其境的觀看體驗。此外，兩款手機均配備旗艦級5000mAh大電量，追劇一部部不停歇、遊戲暢玩、視訊不斷電；另搭載IP67防水防塵讓使用手機更加安心，出門突遇雨勢或潑水皆能從容應對。

Galaxy A33｜A53 5G皆搭載4＋1超強鏡頭，主鏡頭具備OIS光學防手震，不論處於低光源環境或行進中皆能告別模糊，擁有清晰穩定的拍攝畫面；123度超廣角鏡頭提供更寬廣的視野，出門遊玩可記錄壯闊美景，即使多人聚會也能輕鬆留下眾人身影；而物件橡皮擦功能可輕鬆去除照片中的多餘雜物，路人入鏡也不怕，一秒變C位！此外，另內建美顏錄影及FUN Mode趣味模式，可任意調整美顏程度、選擇喜愛的濾鏡，與親朋好友盡情享受自拍時光，展現自信風采。

Galaxy A33｜A53 5G推出四款時尚新色選擇，另搭配細緻鏡頭邊框及霧面珠光美背，展現一絲春夏活潑氣息。而系列專屬配件亦同步登場，如A33 5G全新推出卡夾式背蓋，可將常用的卡片直接收納於手機背面，搭配線條感外型時尚便攜；或可選用透視感應皮套，兼具保護及瀏覽機能性；A53 5G則推出立架式保護背蓋，展開即可立即投入追劇時光。