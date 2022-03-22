和碩(4938)董事長童子賢今天表示，台灣目前COVID-19疫情相對國外穩定，但經過此次疫情而生的網路使用習慣也會有新模式，網路管理日常生活的情況將增加且多元，涵蓋像是遠距辦公、線上學習、智慧醫療、線上購物等，平均每日使用的數位服務將增加2-3種。而休閒時間比重與家人好友共度時光等生活重心提升。今年下半年度台灣國門開放後，國人的生活與5G網路將會有不同嶄新的契機。

今年智慧城市展中，和碩自主開發的5G專網，讓不同產業類型與規模的客戶更容易導入並瞭解專網優勢，如高速率低延遲，即時穩定傳輸品質，資安保障的客製化專網服務，共創更有效的營運模式；和碩今年推出兩款符合ORAN規格的可移動式一體式機箱 Pegatron 5G Private Network -Portable和Pegatron 5G Private Network -Premium。Pegatron 5G Private Network -Portable為目前市面上移動性最高的5G Private Network。

今年下半年度和碩也將會提出與微軟及伸波通訊合作的衛星通訊解決方案，結合微軟全球網路服務基礎架構與衛星服務，提供新竹市消防局第一線救災與緊急應變通訊服務，透過5G O-RAN與衛星通訊技術來強化受災或偏遠地區的通訊能力與通訊系統的備援能力。

和碩提供的5G O-RAN核心技術與端到端解決方案，提供客戶更彈性、快速、客製化的服務，並善用x86設備研發實力，來降低硬體成本與提升後續硬體設備採購及維護升級之便利性。現行許多工廠都已有使用機械手臂或自動化設備，而5G專網的環境可以加速實現智慧製造的最後一哩路，藉由5G大頻寬與低延遲的特性，可以滿足場域對連線速度、網路連接密度、以及快速彈性生產佈署的需求，再加上後端可靠且即時的大流量數據AI邊緣運算分析，更可以大幅度提升生產效率。同時所有軟體在雲原生的架構下，可以根據場域的規模，彈性部署在邊緣或雲端伺服器上，大幅度降低網路布建所需專屬硬體的成本，以加速各種5G應用。

和碩今年於MWC Barcelona線上展示與工研院合作的5G基站系統節能軟體，經由智能系統演算法，可監控基站與終端裝置的傳輸與使用流量分布，將分散的終端裝置重新導向特定基站，在離峰時段可讓更多基站進入休眠。透過5G專網配合此套管控監測系統，可輕鬆管理兼具穩定網路傳送品質，進而提升產業生產效率與節省成本。