宋永泰用手機拍下「小威尼斯」之稱的汕尾漁港。（台灣攝影師-手機達人宋永泰提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄林園區汕尾漁港，月牙灣、方塊海這些絕美景致都是攝影師鏡頭下的獵物，攝影師宋永泰則是用手機捕捉下林園不同風貌。他用7字箴言來教學如何用手機拍照，宋永泰說，他希望能向下扎根，致力留下林園「美」一刻。

林園在地手機攝影師宋永泰長期使用手機拍攝生態環境，他說拍生態照最重要的就是觀察，到底拍攝者要賦予作品什麼樣的精神感受，現在他追求的是情感面，如何讓照片呈現豐富思緒，讓人一看就感受到溫度，引起共鳴才是最重要的。

宋永泰在某次契機下拿起太太的手機拍照，才發現別有洞天，用簡單的器材紀錄出不簡單的景色，雖然是用手機拍攝，但他的照片有層次及穿透感，他給出手機攝影的7字箴言，就是「近拍、借位、低角度」，用獨特視角拍，就能呈現不同意境。

想撕去林園區工業區的標籤，他推薦林園許多絕美景點，像是方塊海是首選，要拍好不容易，需要潮汐和天氣配合，另外還有水母湖、月牙灣、及「小威尼斯」之稱的汕尾漁港，還有高齡161年的茄苳樹，都是他帶學員所探訪之地。

宋永泰目前於社區、校園、民間企業開課教手機攝影，希望能往下扎根，將「美」一刻留在每個人心中。