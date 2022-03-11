中科二林園區新建標準廠房分為三期，第一期新建工程，不同於其他園區為200坪、300坪單元，2024年完工後，可提供12個300坪和6個150坪單元工廠商依需求承租組合成不同大小廠房。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

中科管理局11日在中科二林園區，舉辦第一期標準廠房新建工程動土典禮，彰化縣長王惠美、中科管理局長許茂新和立委謝衣鳳都出席；預計後年完工，可提供18個150坪至300坪單元廠辦空間，供廠商進駐承租。

二林中科已引進31家廠商進駐、投入近千億資金，卻仍有逾千名人力缺口，王惠美呼籲北漂青年快返鄉就業，也提醒企業要提高薪資待遇留才，更不忘喊話中央，旁邊還有二林精密園區，已陳報2年多，盼能加速審核通過。

中科二林園區第一期標準廠房新建工程11日動工，立委謝衣鳳（由右至左）、中科管理局長許茂新和彰化縣長王惠美出席動土典禮；預計2024年完工，將可提供18個單元廠房供廠商承租進駐。（謝瓊雲攝）

二林中科新建標準廠房分為三期，不同於其他園區為200坪、300坪單元，第一期為地上5層、地下1層，樓地板面積2萬6072平方公尺，可提供18單元標準廠房（含12個300坪、6個150坪），2024年完工後可供廠商依需求承租，組成不同大小單元的標準廠房。

許茂新表示，二林中科有7家廠商正在動工新建廠房，另有21家已承租土地，預計明年陸續動工；4、5月還將在彰化舉辦大型招商說明會，預期將有更多國內外大型廠商進駐。

中科二林園區目前已核准入園進駐的廠商有31家，投入近千億元資金，中科管理局今天辦理第一期標準廠房新建工程動土典禮。（謝瓊雲攝）

王惠美說，為了營造更優質的投資環境，縣府積極辦理全長20.8公里的園區聯外道路工程，投入140億元、2025年完工，可由台76線延伸至二林、芳苑段、連接台61線芳苑交流道；彰南捷運先期規劃也已著手進行。

立委謝衣鳯表示，她到竹科參與廠商聚會，竹科管理局長王永壯提到，很害怕有一天中科產值將超過竹科；這意味著中科需要更前瞻、進步的規畫，她前往立院質詢時，希望能替中科爭取循環經濟示範園區，讓事業廢棄物循環再利用、綠電產業永續發電。

中科二林園區總面積631.23公頃，可租售產業用地344公頃，2018年招商至今已出租50.04公頃；其中，矽品精密投資800億，今年9月將營運量產，電動巴士大廠成運汽車投資20億，正積極規畫設廠，預定後年第一季量產。