realme成立不到三年，在台灣市場已經站穩萬元以下手機市佔率前三大，22日宣布在台推出首款旗艦機realme GT2 Pro，背蓋採用生物基質材料、強打「紙做的手機」環保概念，採用高通驍龍8 Gen 1處理器、全速天線矩陣系統等，對台灣對旗艦機市場下戰帖，單機建議售價為21,990元，3月24日開放預購。

realme表示，與工業設計師深澤直人合作GT2 Pro外觀設計，並選用與紙張同源的可再生原料生物基，做為手機背蓋材料，還原紙製品獨特紋理和質感，外包裝同樣注重環保，採用可分解大豆油墨印刷，並積極制定「雙零」企業目標，規畫於2025年達成企業營運淨零碳排放和零垃圾，落實對環境永續性發展的助益。

而在拍照方面，realme表示GT2 Pro主相機為三鏡頭組合，分別為5,000萬畫素、索尼IMX766主鏡頭，並支援光學防手震，搭配40倍放大顯微鏡鏡頭和5,000萬畫素150度超廣角鏡頭，比業界常見128度廣角鏡相比，視野提升20％，realme也開發全球首個魚眼模式和加入3D照片功能，一鍵拍出以人為靜態主體，背景動感的3D照片，前鏡頭為3,200萬畫素。

處理器上，GT2 Pro採用高通旗艦處理器驍龍8 Gen 1，為了處理8 Gen 1容易出現過熱狀況，realme表示搭載的散熱系統散熱效率提升50％、核心溫度最高溫可降低19度，並具備 5000毫安培電池和65瓦超級閃充。

另外，realme也表示GT2 Pro內建「全速天線矩陣系統」，包含全球首發超寬頻自由切換天線技術，支援全球48個主流頻段、內建12根環繞式天線，全向性WiFi讓訊號均衡性提升20％，360度感應NFC 技術則透過3天線陣列使感應面積提升5倍，手機上半部全方位感應，智慧支付更加敏捷高效。

realme GT2 Pro搭載6.7吋、解析度達2K的AMOLED LTPO 2.0平面螢幕，搭配LTPO2.0無級變幀技術，可根據畫面內容，在1～120Hz範圍內自動調整螢幕刷新率，讓功耗最高降低50％、續航最多延長1.7小時，支援1000Hz智慧觸控技術，螢幕回應即時，滿足遊戲玩家需求。