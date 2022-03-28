因應混合式新生活型態需求，華碩旗下迷你桌機系列推出全新品Mini PC PN63-S1，訴求輕巧高效的同時，亦以強大持久效能因應工作及娛樂需求。華碩全系列迷你電腦皆通過嚴格的可靠性測試，並具備三年零組件供應保證，使用更安心無虞，即日起在台上市。

Mini PC PN63-S1搭載第11代Intel Core處理器、最高支援64 GB DDR4 RAM和Intel Iris Xe 顯示晶片，可同時串接四部螢幕，提供領先同級的視覺效果。搭配三儲存裝置設計，至多可配備一個2.5 吋HDD、一個PCIe Gen 3 x4 SSD，及一個PCIe Gen 4 x4 M.2 SSD，再加上WiFi 6E 2 、Intel 2.5 Gbps LAN提供的高速網路，與完整I/O連線功能，小巧機身蘊藏強大效能。

另搭載的Intel動態調校技術（Intel Dynamic Tuning Technology，DTT），可自動分配Intel處理器與Intel獨立顯示卡之間的功率，優化性能及延長電池續航力，打造長時多工的使用體驗。

Mini PC PN63-S1另配備專屬自潔式風扇模組，擁有連接至全尺寸散熱器與風扇出口的散熱管，可使處理器運作時維持在最佳溫度，為使用者在工作、娛樂轉換壯都帶來更強大持久的效能。同時亦能有效排除灰塵和其他粒子，確保散熱器潔淨，不僅產生的噪音較小，亦可延長整體系統使用壽命。

華碩迷你電腦系列均通過24/7全天候可靠性測式，包括噪音、震動、墜落及高溫衝擊等，確保產品符合華碩內部嚴格要求並超越業界標準，就算是長期處於0°C的乾燥低溫，或超過50°C的潮濕炎熱環境也完全沒問題。此外，Mini PC PN63-S1亦支援ASUS Corporate Stable Model計劃，自上市起三年內皆擁有零組件供應保證，品質更穩定耐用。