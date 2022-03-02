頎邦(6147)去年獲利、營收雙創新高，本土法人認為頎邦為規格升級趨勢之受惠者，調升今明年獲利預估，維持公司「增加持股」評等，將目標價自80元調升至84元，調升5%，股價上漲空間18.3%。然外資看法不一，周三股價躊躇難行。

頎邦去年第四季稅後淨利16.9億元，季減5.4%、年增66.3%，優於法人與市場共識的20.3%與27.4%，係因對華泰(2329)之股權投資利得優於預期。毛利率達33.7%，優於去年第三季33.3%、前年同期29.2%，亦優於法人與市場共識，每股盈餘達2.29元。頎邦去年全年營業收入270.82億元，營業毛利87.51億元，營業利益68.94億元，稅前淨利74.28億元，本期淨利61.37億元，歸屬於母公司業主淨利61.37億元，基本每股盈餘9元，獲利與營收雙雙創下歷史新高。本土投顧法人，樂觀看待頎邦2022年業務，尤其強勁之測試訂單，然現有產能吃緊，且零組件供給限制導致較長之設備交期狀況延續。

外資看法方面，頎邦受OLED驅動IC(DDI)進入高速成長期，以及三星外包DDI以及射頻(RF)產品線成長，外資看好全年營收、獲利可望續創高，將目標價自70元提升至82元。但另一外資卻認為，今年全年獲利僅較去年成長10%，低於市場，因此重申賣出評等，目標價自69.8元下調至68.6元。

本土法人看法不一，頎邦周三在平盤之下整理，仍守住70元高檔。周二股價帶量上漲，遇到前高71.5元，略有賣壓調節，不過對比先前走勢，此次KD黃金交叉後開口擴大，MACD柱狀體由黑翻紅，因此法人預期後續股價高點可期。

頎邦受惠高階訂單暢旺，首季營收可望淡季不淡。投顧法人持續看到測試業務產能滿載，係因滲透率提升下，AMOLED與車用DDI等高階DDI需求保持強勁；以及晶圓代工產能吃緊，促使DDI設計業者優先出貨高階解決方案。儘管第一季工作天數減少，然法人預計業務淡季不淡且營收將季持平，係因AMOLED與車用DDI，加上iPhone新機型等相關訂單拉貨動能一齊抵消iPhone 13需求放緩之影響。第一季獲利方面，農曆新年期間之員工加班費侵蝕毛利率，然測試產品均價調漲稍有彌補此劣勢。因此，法人分別上修第一季營收與毛利率預估0.3%與1.1個百分點，第一季EPS估達1.94元，而第二季起的今年三個季度可望均逾2元。

AMOLED與車用業務強勁，帶動產品組合優化。法人認為AMOLED DDI產能滿載不僅能完全抵消TDDI需求不振之影響，亦能提升頎邦利潤率。車用DDI測試時間增加與單一顯示器搭載量及價值提升，亦帶來營收與利潤率上檔。同時，曲面車用顯示器搭載率提升將於未來數年加速COF取代COG，進而推升產品均價與毛利率。綜上，儘管DDI產業逐漸恢復正常季節性，惟因公司穩健之執行力，且與聯詠(3034)及瑞鼎(3592)等龍頭DDI設計業者建立穩固合作關係，法人認為頎邦仍將於AMOLED與車用上升週期中處於絕佳位置。

本土投顧法人將2022-23年獲利預估分別上調5.1%與4.1%，以反映營收與利潤率前景看俏。頎邦目前交易於9倍之2022年預估本益比(對比同業平均為13倍)。法人維持公司「增加持股」評等，並將目標價自80元調升至84元，調升5%，上漲空間18.3%，係基於10倍2022年每股盈餘預估不變。