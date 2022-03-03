《韓股》美股大漲激勵 韓股上揚逾1％ 12:332022/03/03 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在疫情稍平穩，以及隔夜美股大漲激勵下，3日韓股也跟著走高，目前收在2741.34點，漲37.82點或1.4%。同時，韓元也走升。 疫情方面，韓國3日新確診者未再增破20萬大關。另外，國際地緣政治雖緊張，對2021經濟成長預估，韓國央行則維持4%不變。 三星電子漲1.53%，SK hynix漲2.8%，Naver漲2.05%，現代汽車漲3.81%，三星生物製藥也漲0.52%。 美元兌韓元在1203.35價位附近，韓元升2.75元。 《商情》原油飆漲 激勵紐約棉花揚逾3％ 《韓股》韓國股市1日休市1天 #三星 #韓股 #韓元 #美股大漲 #激勵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》鮑爾開示 美股全面大漲(2-2) 09:092022/03/03 財經 《美股》消息面：鮑爾明示3月升息1碼、歐美期油漲破110美元(2-2) 11:082022/03/03 財經 《半導體》法人喜惡不一 頎邦原地踏步 11:592022/03/02 財經 TrendForce：俄烏戰事暫不影響全球手機需求 14:382022/03/01 財經 恒指開盤跌193點 金融股領跌 10:402022/03/02 財經 三星全新Galaxy Book現身MWC 華為首推一體機及「墨水平板」 03:432022/03/02 科技 虛實雙管齊下 三星自有通路銷售占比衝刺15％ 12:512022/03/02 財經 台股逆風大漲246點 04:102022/03/02 財經要聞 內資喊買！南亞科目標價 上調至108元 16:002022/03/02 財經 《國際產業》韓國電商扛壩子Coupang 去年營收、虧損雙高 11:082022/03/03 財經 TrendForce：去年第四季全球智慧型手機出貨量創年度新高 蘋果貢獻最大 14:242022/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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