在疫情稍平穩，以及隔夜美股大漲激勵下，3日韓股也跟著走高，目前收在2741.34點，漲37.82點或1.4%。同時，韓元也走升。

疫情方面，韓國3日新確診者未再增破20萬大關。另外，國際地緣政治雖緊張，對2021經濟成長預估，韓國央行則維持4%不變。

三星電子漲1.53%，SK hynix漲2.8%，Naver漲2.05%，現代汽車漲3.81%，三星生物製藥也漲0.52%。

美元兌韓元在1203.35價位附近，韓元升2.75元。