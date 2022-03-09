歐股周二收跌。美國禁止俄羅斯石油，引發市場波動和通膨擔憂，壓倒了金融股彈升的影響。

周二泛歐Stoxx 600指數在震盪交易中收跌2.12點或0.51%，為415.01點。科技股、醫療股、材料股領跌，抹去了早盤的升勢。

英國富時指數和德國DAX指數收在持平，而以銀行股為主的西班牙和義大利股市表現優於英股，分別上漲1.8%和0.8%。

美國總統拜登(Joe Biden)宣布美國禁止俄羅斯石油和其它能源的進口，作為莫斯科當局入侵烏克蘭的報復行動，另一方面，英國宣布在2022年底前逐步退出俄羅斯石油和石油產品的進口。

考慮到對俄羅斯的依賴程度和出現通膨的後果，歐盟至今一直不願禁止俄羅斯石油。

巴克萊私人銀行首席市場策略師Julien Lafargue說，儘管市場在一定程度上已經消化了這些禁止，但是也點燃了對經濟成長走緩和大宗商品價格走高，以及高通膨的擔憂。

原油價格飆升到每桶132美元，推進在英股上市的BP和殼牌分別升5.1%和3.0%。

隨著烏克蘭危機爆發，歐股至今已經從一月的歷史高點下滑約15%。

TS Lombard資深經濟學家Davide Oneglia說，制裁如果進一步升級，俄國對歐洲供應的天然氣如果停滯，工業部門可能會有斷電危機。

各方對物價壓力的上升感到不安，歐元區主權債券殖利率飆升，來到2013年以來最高水準。

義大利電信上漲5.9%。據義大利新聞報導，儘管收購報價較低，美國的KKR基金仍對義大利電信有興趣。

在宣布5億英鎊(6.5億美元)股票回購計畫之後，英國保險和資產管理公司M&G投資管理大漲15.0%。