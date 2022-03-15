美股中概股14日急跌，加上摩根大通下調多檔中資互聯網股評級至「減持」，使港股科技股再度被拋售，拖累恒生指數15日失守19,000點大關，午後更創下近十年新低。

香港信報報導，恒生指數15日低開600點，報18,931點，上午最多下跌934點，在大陸公布經濟數據優於預期後，加上恒生科技指數一度止跌反彈，令恒指跌幅收窄至138點，高見19,392點，隨後賣壓湧現，半日跌584點。午後賣壓加劇，下午3時後最多暴跌1,296點，低見18,235點，跌破2016年2月低位（18,278點），創下2012年6月上旬以來近十年新低。恒指最終收跌1,116點，跌幅為5.7％，報18,415點。

國企指數15日收跌6.58％至6,123.94點。恒生科技指數15日再創成立後新低，低見3,463點，下跌8.4％，收盤大跌306點，跌幅為8.1％，收報3,472點。

個股方面，騰訊收跌10.2％，收報298港元，成交額居首，達到367.32億港元。龍湖集團大跌15.4％，為15日表現最差藍籌股。