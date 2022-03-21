港股21日開高走低，恒生指數開盤跳漲逾400點，惟好景不常，隨後震盪下跌。截至午盤，恒生指數跌0.08％，報21,394.27點。國企指數跌0.38％，報7,338.36點。紅籌指數跌0.31％，報3,933.84點。

概念股方面，汽車股走強，蔚來漲8％，小鵬汽車漲4.48％。燃氣股強勢，華潤燃氣漲超10％，昆侖能源漲超6％，新海能源漲超4％。

恒生科技指數午盤收平。盤初一度漲超3％，百度跌5.56％，美團跌超4％，快手跌超3％。

恒指午盤收跌0.45％ 科技股、有色金屬股集體下跌
恒生指數暴跌1,116點 騰訊重挫10％
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