港股開高走低 恒指午盤收跌0.08％ 13:352022/03/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股21日開高走低，恒生指數開盤跳漲逾400點，惟好景不常，隨後震盪下跌。截至午盤，恒生指數跌0.08％，報21,394.27點。國企指數跌0.38％，報7,338.36點。紅籌指數跌0.31％，報3,933.84點。 概念股方面，汽車股走強，蔚來漲8％，小鵬汽車漲4.48％。燃氣股強勢，華潤燃氣漲超10％，昆侖能源漲超6％，新海能源漲超4％。 恒生科技指數午盤收平。盤初一度漲超3％，百度跌5.56％，美團跌超4％，快手跌超3％。 恒指午盤收跌0.45％ 科技股、有色金屬股集體下跌 恒生指數暴跌1,116點 騰訊重挫10％ #新海 #漲超 #午盤 #開高走低 #恒生指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬深兩市開低走低 創指午盤收跌逾2％ 13:032022/03/14 財經 恒生指數半日跌逾2％ 騰訊跌4％ 14:362022/03/18 財經 港股恒指半天跌750點 成交逾千億港元 12:432022/03/07 財經 恒生指數收跌0.4％ 中國平安漲逾4％ 18:042022/03/18 財經 黑色星期一！恒生科技指數暴跌10％ 創歷史最大單日跌幅 17:022022/03/14 財經 恒生指數低開600點 騰訊低開8％ 11:072022/03/15 財經 滬指半日漲2.6％ 深成指漲3.7％ 13:232022/03/17 財經 創業板指衝高回落 午盤小漲0.5％ 13:052022/03/21 財經 恒指午盤跌3.81％ 失守2萬點大關 13:562022/03/14 財經 港股再挫逾千點 離岸人民幣貶破6.4 04:102022/03/16 財經要聞 恒生指數收漲123點 港交所連11跌 17:102022/03/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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