恒生指數23日高開199點，報22,088點，漲點曾放緩至93點，低見21,983點，隨後買盤湧入，推動恒指最多上漲534點，高見22,423點，創下3月3日以來最高，午後漲幅收窄。恒指終場收報22,154點，上漲264點，漲幅為1.2％。

香港信報報導，國企指數23日收報7,635點，上漲96點，漲幅為1.3％。恒生科技指數上漲95點，漲幅為2％，收報4,749點。

個股方面，騰訊旗下手遊「王者榮耀」重新登上全球手遊收入冠軍，激勵騰訊股價高見403.6港元，上漲4％，但最終僅收漲0.3％至389港元，成交額為166.9億元。

安踏公布財報後遭到瑞銀、富瑞下調目標價，認為該公司對2022年看法審慎。安踏股價23日收跌7.1％，為當日表現最差藍籌股。藥明生物2021年淨利年增逾一倍，股價23日急漲11.9％，為表現最佳藍籌股。