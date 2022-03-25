大陸股市25日早盤收跌，上證指數跌0.47％，深指跌近1％。

上證指數開低後一度回升，之後震盪走跌，最多升6點，高見3,257點，其後下跌，上午以近低位收市，報3,235點，跌15點或0.47％，成交人民幣（下同）2,342.32億元。

深指先升後跌，最多升25點，高見12,330點，其後走跌，以近半日低位收市，報12,188點，跌116點或0.95％，成交3,223.5億元。

滬深300指數報4,211點，跌40點或0.94％；創業板指數報,666點，跌39點或1.47％。