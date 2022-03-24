大陸股市24日半日收跌。

香港信報報導，上證指數早段最多跌34點，低見3,236點，半日收報3,253點，跌17點，跌幅為0.54％，成交額為人民幣（下同）2,402.86億元。

深成指最多下挫220點，低見12,188點，半日收報12,292點，跌115點，跌幅為0.93％，成交額為3,296.3億元。

滬深300指數半日報4,248點，跌27點，跌幅為0.65％，創業板指數報2,693點，跌22點，跌幅為0.82％。

恒生指數半日跌逾2％ 騰訊跌4％
恒生指數收跌0.4％ 中國平安漲逾4％
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