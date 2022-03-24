滬指半日跌0.5％ 深成指跌近1％ 13:132022/03/24 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市24日半日收跌。 香港信報報導，上證指數早段最多跌34點，低見3,236點，半日收報3,253點，跌17點，跌幅為0.54％，成交額為人民幣（下同）2,402.86億元。 深成指最多下挫220點，低見12,188點，半日收報12,292點，跌115點，跌幅為0.93％，成交額為3,296.3億元。 滬深300指數半日報4,248點，跌27點，跌幅為0.65％，創業板指數報2,693點，跌22點，跌幅為0.82％。 恒生指數半日跌逾2％ 騰訊跌4％ 恒生指數收跌0.4％ 中國平安漲逾4％ #半日 #跌幅 #低見 #收報 #額為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 LME鎳價連三根跌停 波段跌幅深達25％ 04:102022/03/19 財經要聞 滬指半日漲2.6％ 深成指漲3.7％ 13:232022/03/17 財經 跌幅限制放寬到15％ LME鎳價 連吞四根跌停 04:102022/03/22 財經要聞 恒生指數半日漲逾1％ 阿里巴巴漲7％ 14:122022/03/23 財經 在岸人民幣下午收升335點 升破6.35 20:332022/03/16 財經 恒生指數收報22,154點 漲逾1％ 18:432022/03/23 財經 港股再挫逾千點 離岸人民幣貶破6.4 04:102022/03/16 財經要聞 上證指數半日跌4點 深成指漲30點 13:232022/03/23 財經 恒指開盤跌151點 中移動漲3％ 11:432022/03/24 財經 創業板指延續反彈漲0.46％ 兩市超百股漲停 16:422022/03/21 財經 開盤跌逾10％ 融創中國現轉漲 12:232022/03/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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