中信金（2891）25日宣布擬配發現金股息1.25元，若以25日收盤價29元計算，股息殖利率達4.31％，現金股利配發總金額達243億7,123萬元，創下史上股息新高紀錄。至於股東會將在6月17日舉行，今年將恢復實體股東會，並全面改選董事。

中信金25日開28.95元、盤中最高達29.1元，最終收在29元，跌幅0.51％。近月最高股價29.25元，最低25.6元。

中信金2021年每股稅後純益2.73元，換算後配發率45.8％，符合該公司預告的配發率介於45％至50％的方向。中信金表示，配息主要二大考量，必須兼顧中信金未來業務發展需要的資本，並在符合法定資本適足率之下，再考慮股東的期待。

中信金今年也繼續力拚數位金融、加大投資。中信金董事會25日決議通過子公司中國信託商業銀行進行銀行IT核心現代化專案，中信銀擬追加預算19.4億元，全案預計投資金額變更為96.1億元。

另外，子公司台灣人壽建置新核心系統暨整合專案，全案預計投資金額為35.58億元，台壽擬追加預算19.39億元，全案預計投資金額變更為54.97億元。