恒生指數23日高開199點，報22,088點，上午漲點曾放緩至93點，低見21,983點，隨後買盤湧入，推動恒指最多上漲534點，高見22,423點，創下3月3日以來最高。恒指半日收報22,267點，上漲378點，漲幅為1.73％。

香港信報報導，國企指數半日上漲138點，漲幅為1.8％，報7,677點。恒生科技指數半日上漲150點，漲幅為3.2％，報4,803點。

個股方面，匯控上漲2.1％，友邦上漲1.2％，港交所上漲1.6％，比亞迪上漲3.9％。藥明生物2021年淨利年增1.06倍，半日急漲10.2％，為表現最佳藍籌股。碧桂園服務下跌4.4％，為跌幅最大藍籌股。

中國監管機構傳出正考慮一項提議，對於個別不收集敏感性數據的中國公司，允許美國監管機構檢查這些企業的審計工作文件。受此消息激勵。阿里巴巴上漲7.1％，為恒指貢獻122點漲點。騰訊上漲2.7％。