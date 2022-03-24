美股三大指數23日晚間下挫，港股24日早段開盤跌逾百點。

香港信報報導，恒指24日開盤跌151點報22,002。國指開盤跌50點7,585。

科指開盤跌27點，跌幅為0.57％報4,722。

個股方面，騰訊業績遜於預期，股價開盤跌4.1％報373港元。阿里巴巴開盤跌1％，美團平開報156.2港元。

中移動2021年多賺7.7％，派末期息每股2.43港港元創紀錄，開盤漲3％，報56港元，市前成交額為1.6億港元。

恒指開盤漲1,343點 阿里美團漲逾14％
港股反彈 開盤漲540點 科指開盤漲6.3％
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