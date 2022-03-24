恒指開盤跌151點 中移動漲3％ 11:432022/03/24 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股三大指數23日晚間下挫，港股24日早段開盤跌逾百點。 香港信報報導，恒指24日開盤跌151點報22,002。國指開盤跌50點7,585。 科指開盤跌27點，跌幅為0.57％報4,722。 個股方面，騰訊業績遜於預期，股價開盤跌4.1％報373港元。阿里巴巴開盤跌1％，美團平開報156.2港元。 中移動2021年多賺7.7％，派末期息每股2.43港港元創紀錄，開盤漲3％，報56港元，市前成交額為1.6億港元。 恒指開盤漲1,343點 阿里美團漲逾14％ 港股反彈 開盤漲540點 科指開盤漲6.3％ #開盤 #港元 #中移動 #恒指 #美股三大指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開盤跌逾10％ 融創中國現轉漲 12:232022/03/22 財經 港股午後爆升1,600點 重登二萬大關 科指勁飆20％ 16:122022/03/16 財經 LME鎳價連三根跌停 波段跌幅深達25％ 04:102022/03/19 財經要聞 恒生指數收報22,154點 漲逾1％ 18:432022/03/23 財經 A股開盤上漲 滬指漲44點 11:252022/03/17 財經 滬指開盤跌14點 深成指跌69點 11:232022/03/24 財經 恒生指數半日漲逾1％ 阿里巴巴漲7％ 14:122022/03/23 財經 港股再挫逾千點 離岸人民幣貶破6.4 04:102022/03/16 財經要聞 安踏2021年淨利增5成 午後股價大跌後轉漲 16:022022/03/22 財經 中概股止跌A股亦反彈 滬指開盤漲1.4％ 12:042022/03/16 財經 滬指半日漲2.6％ 深成指漲3.7％ 13:232022/03/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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