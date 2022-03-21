A股三大指數 早盤小幅走升 11:332022/03/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滬深股市21日早盤小幅走升。 上證指數開盤報3,255點，升4點或0.14％；截至10點18分，報3,259.83點，漲8.76點或0.27％。 深成指開盤報12,385點，升57點或0.46％；現報12,428.44點，升99.79點或0.81％。 滬深300指數開盤報4,280點，升14點或0.33％；現報4,277.97點，升12.07點或0.28％。 創業板指數開盤報2,730點，升16點或0.6％；現報2,743.14點，升29.35點或1.08％。 妖鎳復出又停盤 概念股落空 大立光 填息行情抗跌 #開盤 #現報 #早盤 #小幅 #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股全面跳漲 台股早盤上漲逾百點 10:192022/03/21 財經 新台幣午盤升6.6分 暫收28.39元 13:142022/03/18 財經 《興櫃股》歐付寶登興櫃 漲幅衝7成 09:582022/03/17 財經 滬指半日漲2.6％ 深成指漲3.7％ 13:232022/03/17 財經 多家外資機構看好A股 高盛：保持超配 22:442022/03/18 財經 美升息利空出盡 台股暴漲逾400點 台積電狂飆20元 09:042022/03/17 財經 港股反彈 開盤漲540點 科指開盤漲6.3％ 11:342022/03/16 財經 LME鎳價連三根跌停 波段跌幅深達25％ 04:102022/03/19 財經要聞 滬指早盤升1點 深成指跌26點 13:132022/03/16 財經 上櫃首日逢殺盤 綠界蜜月行情考驗大 04:102022/03/16 財經要聞 桂盟深圳廠區提前復工 早盤股價回神 12:062022/03/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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