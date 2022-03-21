滬深股市21日早盤小幅走升。

上證指數開盤報3,255點，升4點或0.14％；截至10點18分，報3,259.83點，漲8.76點或0.27％。

深成指開盤報12,385點，升57點或0.46％；現報12,428.44點，升99.79點或0.81％。

滬深300指數開盤報4,280點，升14點或0.33％；現報4,277.97點，升12.07點或0.28％。

創業板指數開盤報2,730點，升16點或0.6％；現報2,743.14點，升29.35點或1.08％。