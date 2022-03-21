俄烏局勢不見降溫，今（21日）大陸東方航空一架載有132人的波音737客機墜毀於廣西梧州藤縣，東航港股應聲急殺6%，製造商波音盤前一度跌超過8%。美股早盤漲跌不一，道瓊工業指數開平狹幅震盪，波音開低跌約4.6%，東方航空ADR跌逾8%。

截至台北時間21點33分，道瓊工業指數下跌18.78點（或0.05%），暫報34736.15點；那斯達克指數下跌15.51點（或0.11%），暫報13878.33點；標普500指數上漲5.49點（或0.12%），暫報4468.61點；費城半導體指數下跌5.13點（或0.15%），暫報3427.17點。

大陸東航一架波音737客機於廣西梧州失事墜毀，機上132名旅客、機組人員生死不明，現已知該型客機為737-800型，機齡不到7年，並非老舊原因，事故原因目前正在調查；波音下跌8.9美元（或4.62%），暫報183.93美元。而中國東方航空下跌1.63美元（或8.57%），暫報17.4美元。

5大科技巨頭齊挫，台積電ADR上漲0.2美元（或0.19%），暫報106.92美元；聯電ADR上漲0.01美元（或0.05%），暫報9.48美元