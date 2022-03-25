在過去8個交易日中，美股三大指數就漲了6天，標普500指數和道瓊指數脫離修正區，那斯達克指數擺脫熊市。Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，熊市是逢低承接的時候，在過了許久後，投資人第一次看到科技股的投資價值升高。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示，如果歐盟不對俄羅斯石油實施禁運，那麼制裁措施就不太可能油市造成重大影響。

投銀Jefferies表示，美國就業市場非常強勁，聯準會將因此認為可以加快升息步伐以抑制通膨。

★類股

標普500指數11大類股全面上漲，科技股大漲2.71%，漲幅最大，其次為原材料股上漲1.96%，通訊服務股漲1.69%。受油價回落影響，能源股僅上漲0.13%，漲幅敬陪末座。

★重磅股

重量級科技股全面上揚。蘋果漲2.27%、微軟漲1.54%、亞馬遜漲0.15%、谷歌母公司Alphabet漲2.38%、特斯拉漲1.48%、臉書母公司Meta漲2.86%、網飛漲0.33%。

晶片股表現尤為強勁，輝達大漲9.82%，收在281.50美元，領漲晶片板塊，並創下1月中旬來新高。英特爾大漲6.9%、超微漲5.80%、應用材料漲5.46%、恩智浦漲4.08%、高通漲3.66%、美光漲3.38%、德儀上漲2.86%。

Nike下跌0.68%，在道瓊指數成份股中跌幅最大。

★焦點股

蘋果上漲2.27%，收在174.07美元，連漲第8天，擺脫本月早些時候的低迷表現。媒體報導蘋果考慮最快在年底推出硬體訂閱服務，可透過每月付費的訂閱方式使用iPhone手機等硬體設備。

輝達大漲9.82%，收在281.50美元。前一日輝達執行長黃仁勳表示有興趣找英特爾代工晶片。知名半導體分析師陸行之表示，黃仁勳雖說此舉是為了分散代工風險，但實際上是為了聯手英特爾阻止台積電調漲先進製程價格。

電動車新創公司Nikola漲5.69%，收在9.66美元。該公司已於21日開始在其亞利桑那州工廠生產Tre電動半掛式卡車（semi-truck）。

網約車平台優步上漲近5%。該公司達成協議，將把紐約市所有計種車納入其應用程式。Curb和Creative Mobile Technologies的叫車app將與優步進行整合，這表示其用戶也能在優步平台上叫車。

羅技（Logitech）漲4.02%，收在70.82美元。美國銀行給予該電腦周邊製造商「買進」評級。羅技今年以來股價下跌約13%，美銀表示這個股價便宜到無法忽視。

★台股ADR

台股ADR全面收高。台積電ADR漲2.44%，收在107.92美元，換算台股價格為617.35元。

聯電ADR漲2.84%，收在9.40美元，換算台股價格為53.77元。

日月光ADR漲3.30%，為7.52美元，換算台股價格為107.54元。

中華電信ADR漲0.71%，為44.20美元，換算台股價格為126.42元。(2-2)