中油4月份國內天然氣價格 電業用戶漲10％ 17:422022/03/31 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣中油31日宣布，因國際局勢變動，原物料、油價、天然氣等價格持續波動下，四月份國內天然氣價格應調漲，但為配合政府物價穩定政策，僅電業用戶調漲10%，其他用戶不調整。 該價格調整案將自4月1日零時起實施。 中油表示，依據政府核定天然氣價格公式計算，今年4月份國內天然氣價格因國際局勢變動而應調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲10%，其他用戶不調整。 ４月起新電價 工業大戶約漲3％ 華新麗華4月不銹鋼內外銷盤價 全面調漲 #天然氣價格 #調漲 #電業 #國際局勢 #變動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沙國輸亞洲油價 每桶估大漲5美元 04:102022/03/30 財經要聞 通膨促漲薪 基本工資恐多5％ 04:102022/03/28 財經焦點 鋼價大漲 中鴻4月接單看旺 04:102022/03/25 證券．權證 油價漲 買電動車 美消費者意願提高 04:102022/03/24 全球財經 光電業者猛擴產 今年漸次開花 04:102022/03/26 全球財經 打臉陳吉仲！飼料業者喊漲 農委會回應了 12:112022/03/25 生活 投保天花板上修 健保每月最高多繳1939元 04:102022/03/25 生活新聞 基本工資調漲 老鳥底薪「28K慘變25K」 財務1句話網氣炸 21:132022/03/22 生活 原材料價格漲 國內水上運動及泳裝售價調漲 11:432022/03/28 財經 日商開槍 鋁電供應鏈掀漲勢 04:102022/03/28 證券．權證 鋼管雙雄 4月盤價漲一成 04:102022/03/23 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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