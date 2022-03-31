台灣中油31日宣布，因國際局勢變動，原物料、油價、天然氣等價格持續波動下，四月份國內天然氣價格應調漲，但為配合政府物價穩定政策，僅電業用戶調漲10%，其他用戶不調整。

該價格調整案將自4月1日零時起實施。

中油表示，依據政府核定天然氣價格公式計算，今年4月份國內天然氣價格因國際局勢變動而應調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲10%，其他用戶不調整。