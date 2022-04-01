民航局長林國顯主動拜會立委陳玉珍等人，說明離島居民票價負擔維持不變。（立委陳玉珍國會辦公室提供）

國際油價連續3個月大漲，國內航空票價將於4月底調漲，在陳玉珍等離島立委的長期關注下，民航局基於照顧離島的交通需求，將給予票價差額補助，離島居民票價維持不變。

金門立委陳玉珍表示，去年7月航空業者無預警調漲國內機票，引發金馬澎離島3立委不滿，要求交通部民航局設立緩漲機制，此次又有漲價規畫，民航局長林國顯主動拜會，說明基於照顧離島居民搭機往返需求，民航局將給予票價差額補助，維持離島居民票價負擔不變。

民航局也說明，此次票價調漲的主因是今年2、3、4月國內航空燃油價格分別提高到每公升20.58元、22.64元及28.15元，連續3個月平均油價為23.79元，已達到調漲航空票價每公升21.74元的門檻，國內航空業者依法可公告調漲全額機票價格。預估此次票價漲幅將從3.9％到6.4％，新舊全額票價差額從54元到147元不等，視航線及不同航空業者而定。平均漲幅則約5.1％，平均上漲金額為108元，預計將自4月30日起生效。

陳玉珍肯定民航局此次主動與離島3立委溝通，展現良好互動溝通模式，但認為對於離島居民票價部分，政府仍應想辦法解決，不能讓仰賴空中交通的離島居民，負擔愈來愈高的交通往返費用。

陳玉珍也順便向林國顯局長反映指出，金門航空站APP是許多鄉親常用的搜尋資訊系統，但近期已無法使用，應考慮更新版本，提供鄉親更快速、便捷的航空相關資訊。另第3停車場到航站之間的道路，也應規畫增設風雨走廊，讓航站整體設施更為完善。