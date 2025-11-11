「國寶級天后」江蕙（二姐）自民國104年宣布封麥，時隔10年終於重返歌壇，9月連續飆唱23場「2025江蕙演唱會」，好評如潮。主辦單位寬宏藝術正式宣布，「江蕙演唱會【無,有】安可場」將於明年2月20日（大年初四）至2月25日在台北小巨蛋舉行，一共5場，邀請歌迷與二姐一同聽歌團圓過年。

二姐先前表示，這次的「安可場」對她而言意義非凡，「除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年、一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。」

主辦單位寬宏藝術則預告，「江蕙演唱會【無,有】安可場」將重現今年演唱會的頂級製作規格，並在視覺設計與音樂編排中注入新意與驚喜。本次安可場採「實名登記抽選制」，門票將於11月13日00：00至11月14日中午12：00開放登記，11月15日中午12：00公布中籤名單；中籤者須於11月16日23：59前完成繳費。

而台新銀行信用卡卡友可於12日中午12點起，優先搶購限區、限量門票，可購票價為6800、5880、4880元，每張信用卡限購4張門票，詳情請參閱寬宏售票系統公告。