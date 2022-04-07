有網友抱怨，過內線機票追溯補價差對消費者不公。（截自臉書《●【爆料公社二社】●》）

有網友指出機票購買契約就有寫明。（截自臉書《●【爆料公社二社】●》）

國際油價從去年以來持續飆漲，漲幅超過60%，也讓航空營運成本大增，因此民航局公告，國內線機票從4月30日起全面調漲，各航線平均漲幅約4.6％。有網友發文抱怨，買好機票付完錢了，應是銀貨兩迄，竟然要追溯「補價差」，消費者太沒保障。不少網友附和觀感不佳，不過也有網友指出這是運輸業特殊規定、合法規，買票時契約就有註明。

一名網友在臉書社團《●【爆料公社二社】●》貼出立榮航空國內航線票價調整公告，並發文抱怨：「我就問，已經買好機票，付好錢了，你官網一個公告就直接調整漲價？？？（沒有收到任何個別通知，只在官網默默公告，要不是友人通知根本不會知道）對消費者也太沒保障了吧」，原PO認為，「如果因為價格浮動調整，在未先付款情況下變貴了，或許還是得吃下，但今天的情形是早已付清票價了銀貨兩訖。航空公司要調漲不是不行，但不能往前追溯還要補票價」。

不少網友遇同樣狀況：「去年就買了，所有的金額也都預算好了，無言」、「所以……我如果已經付費了，還要再貼錢的意思嗎？感覺有點差，能理解物價上漲的事情，但這樣有點坐地起價感覺」、「離島人只能待宰」、「很多時候都不是錢的問題，是一種被坑的感覺，奇檬子很不爽」。

不過也有網友回應：「法規合法，航空公司定型化契約也都有寫，自己買機票沒在看是要怪誰？」、「因為運輸業的規定本來就不同，我就問你，當油價成本下跌為什麼航運公司要退消費者？這時候怎麼沒人出來反映？」、「關於已買票後調整票價（燃料稅），這在政府法規上是合法的，記得還在唸書時，長榮集團的營運管理與顧客關係是可以放在課堂上的教學典範呢！要加油啊！！」。

民航局4月1日指出，國際燃油價格持續上漲，今年2至4月中油公告的國內航空燃油平均價格（每公升23.79元），已高於國內航線運價調漲門檻（每公升21.74元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價。

上次國內線機票價格調整事2021年7月30日，各航線將恢復2015年10月29日前地全額票價，各航線平均漲幅約4.6％，平均調漲91元。

以調整幅度最高的華信航空台中－花蓮航線為例，漲幅6.6％，機票從2318元漲為2472元，多154元；立榮航空台北－金門航線漲幅6.5％，機票從2298元漲為2445元，多147元；華信航空台北－台東航線漲幅6％，機票從2303元漲為2441元，多138元。

民航局表示，配合票價調整，旅客如以調整前的票價購買4月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價，民航局已請航空公司應充分揭露相關資訊並妥處旅客機票事宜，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢。