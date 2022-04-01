國際油價攀升，根據中油公告的航空燃油價格，國內航空燃油連續3個月平均價格達國內線調漲門檻，交通部民用航空局宣布，業者依規定調整票價，4月30日起生效。

國內航線票價曾於103年全面調整，當時也設下油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，舊適用該門檻所對應的運價。

民航局指出，國際燃油價格持續上漲，今年2至4月中油公告的國內航空燃油平均價格（每公升23.79元），已高於國內航線運價調漲門檻（每公升21.74元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價。

上次國內線機票價格調整事2021年7月30日，各航線將恢復2015年10月29日前地全額票價，各航線平均漲幅約4.6％，平均調漲91元。

以調整幅度最高的華信航空台中－花蓮航線為例，漲幅6.6％，機票從2318元漲為2472元，多154元；立榮航空台北－金門航線漲幅6.5％，機票從2298元漲為2445元，多147元；華信航空台北－台東航線漲幅6％，機票從2303元漲為2441元，多138元。

民航局表示，配合票價調整，旅客如以調整前的票價購買4月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價，民航局已請航空公司應充分揭露相關資訊並妥處旅客機票事宜，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢。