本土疫情擴散，居家隔離人數屢創新高，中央放寬居家隔離為「一人一戶」，對此，新北市長侯友宜今（7日）表示，中央的指引下來就馬上做彈性的調整，防疫的執行面要隨著整個政策的方向要不斷去做調整。

侯友宜說，其實在中央的指引下來就馬上做彈性調整，整個防疫的執行面要隨著整個政策的方向要不斷去做調整，所以中央的指引地方會快速的去把底下的問題做反應，那中央在地方的反應底下也要快速做好調整步驟，讓中央跟地方同心齊力，這樣子民眾在整個防疫上才可以得到整個醫療照顧，也可以得到生活的協助。