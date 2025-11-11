來自高雄的嘻哈歌手FRαNKIE阿法，曾參與兩屆嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》，單曲〈沒有你在〉創下突破 800 萬點聽紀錄 。在發行三張專輯後，勇於跨界的 FRαNKIE阿法 於 2024 年與 SAVAGE. M 馬克、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI 共組嘻哈男團 「BSB 」，以風格各異的饒舌 Flow、惡趣味和唱跳表演。

創作腳步不停歇的 FRαNKIE阿法，在邁入30歲的他，從一名總是暢談色慾、習慣用幽默惡趣味逃避脆弱的男孩，成為能勇於直面內心深處脆弱的男人。他將最新專輯命名「Can I be Frank？」，提問「我可以當我自己嗎？」，以誠實到幾近赤裸的狀態，在這張專輯暢所欲言，包含感情觀、父子情節、對理想與成就的追求等觀點。

FRαNKIE阿法近期再推出 〈諸忘〉MV ，畫面致敬電影《第五元素》 ，翻拍異世界版本的「假瘋真智」濟公故事 。由 FRαNKIE阿法 扮演的濟公以玩世不恭的態度，讓眾人以為有奇藥，最終發現一直追尋的奇藥只是水，結尾被狠揍一番，視覺呈現出劇烈衝突的美感 ，這也呼應了阿法心境的轉折 ：「以前靠買醉麻痺自己逃避壓力，歌詞裡的情境『派對追酒、隔天宿醉再來杯回魂酒消除宿醉』都是親身經歷，相信應該很多人年輕時也有這樣的經驗，現在最愛喝水。」

