北京市行程卡「摘星」 全市為低風險地區 14:052022/04/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京市行程卡的後方加注已「摘星」，全市降為低風險地區。（截自通信大數據行程卡） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸國務院用戶端小程式資訊，截至4月5日0點，北京市朝陽區疫情風險等級調整，將北京市朝陽區六里屯街道八里莊北里東社區，由中風險地區調整為低風險地區。至此，北京市風險地區清零，全市全域為低風險地區。 據《北京日報》報導，透過查詢發現，通信大數據的行程卡上，北京市後方加注的＊（星號）已消失。 北市推老屋微整形計畫 最高補助9成工程款 人行新增天津等13市 為數位人民幣試點地區 #新冠肺炎 #大陸 #地區 #北京 #低風險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市打造16.8公里糖鐵國家綠道 16:382022/04/01 區域情報-台南 全球版擬延後… 台版最低稅負制 明年底提方案 04:102022/04/04 財經要聞 陸疫情嚴峻 北京提醒：謹慎郵購疫情嚴峻國家地區商品 09:512022/04/05 兩岸 北市公布6大張足跡 北車、新光三越上榜 6歲童感染源不明 17:062022/04/04 生活 陸防疫封控延長 花旗：拉低第二季GDP近1個百分點 13:242022/04/01 財經 廖老大台中港4／6開戰「杰尼龜」 連交通部長都出力 13:212022/04/01 社會 打房、升息一起來 行庫房貸首選首購族 04:102022/04/01 財經要聞 清明連假第一天部分路段壅塞 侯友宜：匝道儀控彈性調整 09:282022/04/02 生活 竹縣十大交通建設 添2案獲補助 04:102022/04/02 地方新聞 大陸廣推數位人民幣 試點地區再增11城 11:142022/04/03 兩岸 上海持續封控 華航、長榮調整部分往返航班 09:262022/04/05 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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