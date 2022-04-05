根據大陸國務院用戶端小程式資訊，截至4月5日0點，北京市朝陽區疫情風險等級調整，將北京市朝陽區六里屯街道八里莊北里東社區，由中風險地區調整為低風險地區。至此，北京市風險地區清零，全市全域為低風險地區。

據《北京日報》報導，透過查詢發現，通信大數據的行程卡上，北京市後方加注的＊（星號）已消失。