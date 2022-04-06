立委廖國棟兩名助理日前傳出確診，由於當天衛福部長陳時中曾赴立院進行施政報告，外界關心有無收到細胞簡訊，並進協快篩。陳時中今回應，自己報告完就因另有會議先離席，並未接觸到廖立委與兩名助理，此外，指揮中心亦證實目前有兩名立委被匡列隔離，但並未透露立委姓名。