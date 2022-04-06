廖國棟助理確診 陳時中證實：2立委被匡列隔離 14:282022/04/06 中時 陳人齊 、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委助理確診新冠肺炎後，立法院中興大樓6日規定同樓層的立委與助理等都要出示快篩或PCR陰性證明才能進入。（圖／記者杜宜諳攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委廖國棟兩名助理日前傳出確診，由於當天衛福部長陳時中曾赴立院進行施政報告，外界關心有無收到細胞簡訊，並進協快篩。陳時中今回應，自己報告完就因另有會議先離席，並未接觸到廖立委與兩名助理，此外，指揮中心亦證實目前有兩名立委被匡列隔離，但並未透露立委姓名。 本土確診數暴增 指揮中心規畫調整居家檢疫條件 不只八大行業 陳時中預告：打3劑才能入場的地方會越來越多 #新冠肺炎 #台灣 #立委染疫 #社區感染 #廖國棟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫應以控制重症數為指標 學者曝重症清零關鍵 13:332022/04/06 生活 苗栗確診＋1居家隔離快篩陽性送醫收治 足跡遍布苗栗4鄉鎮 12:142022/04/06 生活 外交部接獲美方通知新一波對台軍售 總額9500萬美元 08:052022/04/06 政治 基隆愛心篩檢首日抓4確診 巿府1員工染疫啟動分流上班 09:512022/04/06 生活 嘉義陸軍精忠營區爆多人確診 大林慈濟醫院緊急進駐 12:082022/04/06 生活 基隆二信高中今復課 仍有5生解隔前陰轉陽 13:042022/04/06 生活 印度神童點名台灣4日爆災難 網齊指1點：大事真的發生了 08:092022/04/06 生活 東華大學2生確診室友快篩採陽 校方緊急停課11天 11:342022/04/06 生活 30國外交官發聲 勿將染疫孩子與父母分開 04:102022/04/06 產業財經 竹縣＋11 柔術運動館群聚增6例最多 13:162022/04/06 生活 亞太暨台灣永續行動獎 開放報名 04:102022/04/06 產業．科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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