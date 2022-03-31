俄烏談判反覆，美股又領跌，台股31日也跟著回檔整理，外資縮小買超力道，且午後偏匯出，新台幣同樣開高走低，股匯僅一日行情，終場新台幣收在28.622元兌1美元，貶值4.2分，台北外匯經紀公司成交量12.28億美元。

新台幣同步收月線，3月累計重挫達6.01角或2.1％。外匯交易員表示，俄烏談判相關消息，一下好一下壞，美股四大指數也跟著一天大漲一天回檔，台股同樣不例外，開盤小漲後即回到平盤上下震盪，最後收小跌47點至17,693點，新台幣先升後貶。主要是外資在台股縮小買超力道僅24億元，在匯市原有進有出，午後轉偏匯出，加上進口商買匯，新台幣跌勢加大。

外匯交易員指出，出口商月底最後一個交易日，拋匯作帳需求全出籠，提供新台幣支撐，老大（央行）也出了點力，使得貶幅控制在1角之內。基本上只要俄烏戰爭危機未完全解除，金融市場還是逃不過波動加劇的趨勢，一日行情戲碼不會少，接下來進入月初，出口商拋匯退場，短線新台幣應是偏弱整理格局居多。