Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第一季「10大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」，台積電重回「10大爆紅台股榜」，顯見半導體產業仍是深受投資人喜愛；而「5大爆紅ETF榜單」以高股息、成長股相關ETF主導投資風向。

第一季伴隨著「宅經濟」商機，Micro LED與傳統型紅光LED等兩類產品帶動新需求，並由LED大廠晶電與隆達所組成的控股公司富采投控(3714)奪下第一季Yahoo奇摩股市App「10大爆紅台股榜」首位。而半導體族群仍然是選股主流，半導體大廠辛耘(3583)、力積電(6770)分別奪下榜單第6、7位，「護國神山」台積電(2330)，本季重新回到台股爆紅榜前10大之列。

傳產股中，與「航海王」長榮同集團的榮運(2607)本季高居第2名。榮運去年因併入長榮物流，業績創10年新高。2022年國內外物流業務需求旺，榮運業績仍然看俏。和益(1709)近年股價步步高升，除了本業製造清潔劑因疫情需求增加，旗下包括聯超實業、大勝化工等子公司生產樹脂、微生物肥料等相關產品，也各有進展。升息氛圍中，臺企銀(2834)、台中銀(2812)兩檔進榜的金融股，雙雙以「低價股落後補漲」的姿態出線，分別拿下第4、8名。

「5大爆紅ETF榜單」第1、2名分別為富邦特選高股息30(00900)及國泰永續高股息(00878)兩檔商品，顯示在低利率時期，投資人對於帶來現金收益的商品，仍然有高度偏好。

追蹤台灣50指數的原型ETF，也是投資人青睞對象。此次榜單中，號稱國民ETF的元大台灣50(0050)與富邦台50(006208)，兩檔宛如「雙胞胎」的ETF雙雙入榜。排行第5名的是反向型ETF-元大台灣50反1(00632R)，該ETF入榜顯示不少投資人認為當前股市有過熱現象，在回檔前布局反向型商品有利可圖。