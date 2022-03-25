外資看電子股再現族群性下修，高盛證券最新指出，根據外部風險造成市場波動、設備交期拉長等五大因素，下修台積電（2330）、聯電（2303）、世界（5347）股價預期，是繼美銀證券調整十檔電子股後，又一大型外資券商出手微幅修正估值，且主因均非看壞指標企業基本面。

高盛證券調整與美銀類似，並未變更投資評等，且股價預期的調整幅度也不算大，台積電股價預期由855元小降至842元、聯電由71.2元降為65.3元，投資評等都是「買進」；至於給予「中立」投資評等的世界，推測合理股價則從138元修正至128元。

高盛提出調整晶圓代工股價估值的五大理由，分別是：一、高盛總體經濟學團隊最近才下修全球GDP預測，儘管目前尚未看到晶圓代工端出現砍單，然考慮到總體經濟下滑影響消費產品需求，確實不排除2022年底、2023年初面臨部分訂單調整。

二、基於需求的波動性，2022年要再看見晶圓代工迎來全面性漲價的機率不高，就算有任何漲價，那也將是針對急單或是先前取得相對低報價的客戶。整體而言，高盛對台積電、聯電、世界2022年的財務模型中，都沒有納入進一步漲價可能；至於2023年，高盛預期，除了台積電8吋晶圓可能漲價外，其他晶圓代工價格都將持平。

三、根據高盛調查，因半導體設備產能吃緊，晶圓廠採購的設備平均出現三至六個月的延遲（特別是二線晶圓代工廠），高盛因而調降晶圓代工廠近二年產能擴張幅度，亦下修2022年資本支出預期。四、鑑於地緣政治風險導致市場波動加劇，高通膨情況支持升息周期，高盛經濟學家更新亞洲市場股權成本（COE）假設，同時，高盛宏觀團隊將台股市場的股票風險溢價假設從6％上調至6.25％。

五、大部分晶圓代工廠向客戶收費都是以美元計價，因此，新台幣相對美元貶值通常有利這些台廠的營收；在獲利方面，儘管物料成本多以美元計價，可能會抵消部分營收來自新台幣貶值的好處，但如人工成本、營運成本多不是以美元計價，整體來看對台廠毛利率、營業利益率仍為有利因素。