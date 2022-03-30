PC需求遭俄烏戰事、通膨、在家工作需求減少三大因素干擾，近期成外資不斷下修預期的風暴核心，繼摩根士丹利證券下修記憶體族群，摩根大通最新把目光轉向下游硬體，並點出，廣達（2382）消費性PC占比較高，下半年恐受PC需求不振侵擾，降評「中立」、推測未來12個月合理股價由103元降至83元。

摩根大通證券預期，鑒於筆電ODM廠建立庫存的進度比預期慢，將第一季整體PC出貨狀況下修為季減17％，第二季因新興市場補庫存、新的Alder Lake筆電放量加持，PC出貨量可能出現季增6％的反彈。然以全年度來看，摩根大通為反應總體經濟逆風，仍將2022年PC出貨量預期由衰退6％，下修為衰退8％，為3.16億台，終結過去二年出貨各成長一成盛況。

摩根大通證券說明，廣達股價過去半年來約領先大盤15％，主要是因為投資者偏好價值投資，亦青睞伺服器概念股，帶動資金湧入，不過，廣達終究有55～60％營收、約30％營業利益來自PC事業，當PC需求於下半年進一步走弱，難逃負面影響，儘管目前有7％殖利率支撐下檔空間，然殖利率優勢也將隨時間逐漸淡化。

摩根大通證券強調，PC需求下滑將會導致廣達面臨獲利遭下修與去評價（de-rating）風險，雖然對廣達伺服器與電動車長線發展抱持肯定態度，仍建議旗下客戶先獲利了結，等PC負面消息利空反應在股價中，再尋求買進機會。