歐股周三早盤微幅走高，並走在連6漲的路途。儘管市場對於烏克蘭危機的經濟後果感到擔憂，而債券拋售則使得現金成為風險的來源。

周三泛歐Stoxx 600指數早市升0.58點或0.13%，為459.53點。

市場仍擔憂俄烏衝突導致的供應短缺，金屬和石油價格繼續攀升，能源和基礎原料股領漲。

此前華爾街股市和亞洲股市強勢回歸的表現，泛歐指數周三早盤延續了復甦的勢頭。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)說，烏克蘭和俄羅斯之間的談判雖然是劍拔弩張，但仍在向前推進。在人道主義危機日益惡化的情形下，西方國家計畫宣布更多的制裁行動。

在美國聯準會主席周一鷹派發言之後，更多聯準會成員跳出來要求更明顯的加息，這使得投資人將資金從債券轉出來。

法國石油公司道爾達(Total)和農業信貸銀行削減了對俄羅斯地曝險。而油價的上漲，推升道爾達漲0.1%，農業信貸銀行澤跌0.6%。

瑞典頂級的企業銀行北歐斯安銀行(SEB)因為派息而大跌6%。