大陸股市17日半日上漲，上證指數重上3,200點。
香港信報報導，上證指數開盤上漲後，最多升83點，高見3,254點，半日收報3,252點，升82點，漲幅為2.59％，成交額為人民幣（下同）3,389.57億元。
深成指同樣開盤上漲，最多升456點，高見12,457點，半日收報12,448點，升447點，漲幅為3.73％，成交額為4,719.2億元。
滬深300指數辦日報4,288點，升132點，漲幅為3.19％，創業板指數報2,750點，升115點，漲幅為4.38％。
大陸股市17日半日上漲，上證指數重上3,200點。
香港信報報導，上證指數開盤上漲後，最多升83點，高見3,254點，半日收報3,252點，升82點，漲幅為2.59％，成交額為人民幣（下同）3,389.57億元。
深成指同樣開盤上漲，最多升456點，高見12,457點，半日收報12,448點，升447點，漲幅為3.73％，成交額為4,719.2億元。
滬深300指數辦日報4,288點，升132點，漲幅為3.19％，創業板指數報2,750點，升115點，漲幅為4.38％。
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