滬深兩市18日雙雙收漲，上證指數收漲1.1％，連續三日上漲。滬深兩市合計成交額為人民幣（下同）9,905億元。14日當周，上證指數累計下跌1.77％。

香港信報報導，上證指數17日一度跌破3,200點整數關卡，低見3,197點，下跌17點，跌幅為0.55％，午後有買盤進場，盤中最多上漲45點，漲幅為1.42％，高見3,260點，終場收報3,251點，上漲36點，漲幅為1.12％，成交額為4,284.15億元。

深證成指18日先跌後漲，盤中最多下跌148點，跌幅為1.21％，低見12,141點。盤中最多上漲78點，漲幅為0.64％，高見12,368點，終場收報12,328點，上漲38點，漲幅為0.32％，成交額為5,620.5億元。

滬深300指數18日收報4,265點，上漲28點，漲幅為0.67％。創業板指數收報2,713點，上漲3點，漲幅為0.11％。

各類股方面，煤炭股漲逾5％，電力股上漲近3％，金融、房地產、水泥、鋼鐵、石油股上漲逾1％。化工、基本金屬股持穩。