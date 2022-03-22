日經指數周二為連續第6個交易日的收漲。強勁的油價帶動能源股上漲，全球債券殖利率的升高，帶動金融類股上漲。

周二日經225指數收漲396.68點或1.48%，為27224.11點，盤中一度觸及2月17日來的高點。東證一部指數漲24.47點或1.28%，為1933.74點，該指數也連6個交易日上漲。

石油股升8.21%，表現最好；其次，在美債息走高下，保險股漲4.74%，銀行股也漲3.33%。

石油天然氣公司帝石(Inpex)大漲8.63%，漲幅居冠日經成分股。

在許多事業都有涉及能源的三菱商事升6.89%，漲幅居次；接下來是三井物產的上漲6.32%。

日本一家證券公司的分析師說，隨著投資人繼續買回股票，市場出現上漲動能，但人們也對上漲速度感到謹慎。尤其在這種情形下，你必須密切關注烏克蘭和其它重大不確定性來源。

晶片製造設備供應商東京威力科創上漲1.92%，為日經的上漲提供最大的支援。電信公司KDDI升2.54%。

醬油製造商龜甲萬大跌6.72%，為今日跌幅最大個股。泡麵製造商日新集團也下跌1.81%。