受上周五（11日）中概股恐被逼退市的消息影響，香港股市14日遭逢黑色星期一，恒生指數14日開低走低，午盤一度狂瀉逾千點，跌破2萬點大關。在各類股中受創最重的就屬科技企業，大陸互聯網科技公司騰訊、阿里巴巴、美團等14日股價暴跌，拖累恒生科技指數暴跌10％，創歷史最大單日跌幅。

港股恒指跌跌不休，從上個月的2,5000點一路向下，14日更是跌破了20,000點大關，午盤後一度暴跌1,013點、報19,540點。截至15點30分，恒指報19587.72點，跌966.07點，跌幅4.7％。

在各類股中，科技股股價慘遭血洗。美團跌逾11％、阿里巴巴跌近8％。騰訊跌逾10％，創下2021年8月以來最大盤中跌幅。嗶哩嗶哩跌逾20％，股價創下歷史新低。

科技股下跌亦重創恒生科技指數。恒生科技指數現報3,796.04點，單日暴跌450.93點，跌幅10.62％，不僅跌破4,000點支撐，跌幅創下單日新高。