香港股市遭逢黑色星期一！香港恒生指數14日低開低走，收盤重挫4.97％，失守2萬點大關，報19,531.66點。受科技股普跌拖累，恒生科技指數暴跌11.03％，創史上最大單日跌幅，繼續刷新歷史新低。

美國證監會上週公布五家因「外國公司擔責法」、被暫時列入「預摘牌清單」的中概股公司。消息公布後引發市場憂慮情緒，上週五（11日）中概股全面重挫。港股14日開盤，大盤氣氛依舊低迷，尤其科技股賣壓沉重，股價一路下探，恒指從開盤時跌逾300多點，跌幅一路擴大，午盤後更暴跌逾千點，失守25,000點大關。

恒指14日終場收報19531.66點，跌1,022.13點，跌幅4.97％。國企指數收報6,555.55點，跌505.05點，跌幅7.15％。紅籌指數收報3,720.86點，跌196.6點，跌幅5.02％。

恒生科技指數暴跌11％，創下指數推出以來最高單日跌幅。個股方面，騰訊暴跌9％，一度跌10％。萬國資料跌29％，嗶哩嗶哩、理想、小鵬跌超20％，百度跌超17％，美團跌超16％，京東跌超14％，阿里巴巴跌逾11％。

大陸房地產股、物管股重挫。旭輝永升服務、寶龍商業、碧桂園服務、融創服務跌超20％，融創中國跌超20％，旭輝控股、龍光集團跌超19％，碧桂園跌近19％。

醫藥股暴跌，諾輝健康、海吉亞醫療、微創機器人跌超20％，再鼎醫藥、金斯瑞生物、百濟神州、康諾亞等跌超16％。