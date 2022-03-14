美國證券監管機關對五家中概股下達「摘牌」的最後通牒，以及香港疫情還在燒、中國的疫情也急速升高，周一香港股市持續重挫，目前恆生指數下跌近700點或3.37%，報19861.68點。國企股(H股)慘跌4.63%，為6733.44點。

恆生科技股崩跌7.69%，失守4000點大關，所有成份股全面下挫，萬國數據下跌23.66%，跌幅最大，其次為明源雲和旅遊網站攜程集團跌幅都超過16%。美團跌逾10%，京東跌逾12%，嗶哩嗶哩和百度跌逾14%，阿里巴巴跌近7%。

在香港和美國兩地上市的中概股蔚來大跌11.3%、理想汽車跌13.3%、小鵬跌15.3%。

美國證券交易委員會（SEC）上周四宣布百濟神州、百勝中國、和黃醫藥、再鼎醫藥以及盛美半導體等5家中國企業必須在3月29日前提交「不必摘牌」的證明。該美國主管機關表示，基於《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續3年不依照規定提交審計報告，SEC有權讓這些公司下市。

中國的單日本土病例突破3000例大關，深圳成為兩年來中國第一個「封城」一線城市，餐飲、博奕和旅遊股遭到拋售，海底撈大跌12.3%，在藍籌中表現最差。金沙跌8.8%、澳博跌10.4%。國航跌5.5%、南方航空跌4.3%、東航跌3.5%。