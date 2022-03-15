受到中概股在美下市的風險，內地和香港疫情的燃燒，深圳和東莞封城，美聯準會即將升息，以及俄烏戰爭期間美方不斷對中方放話等影響，港股周二再度狂跌逾千點，罕見地連續兩個交易日皆狂瀉逾千點。

周二香港恆生指數收跌1116.58點或5.72%，為18415.08點，盤中最多跌1296點，跌幅近7%。國企股(H股)跌431.61點或6.58%，為6123.94點。今日成交金額已逾2300億港元。

繼昨日大跌11.0%之後，恆生科技指數大跌306.18點或8.10%，為3472.42點。科技指數在本月以來已經下跌近30%，路透認為，該波下跌主要為承受了美國SEC對中企上市公司施加的壓力，以及下一波可能監管的擔憂。

阿里巴巴周二跌11.9%，為71.25港元；美團跌5.8%，為106.0港元；騰訊跌10.2%，為298.0港元。這3家互聯網公司今年以來股價分別下跌39%，52%和32%。另外京東也跌10.0%，小米跌7.9%。

媒體娛樂股跌11.8%最多，次為醫療保健股跌9.8%，汽車股跌9.6%，半導體股跌7.9%，皆為跌幅超過大盤的板塊。

醫藥股跌7.2%，海吉亞醫療跌30%，固生堂跌28%，錦欣生殖跌24%。