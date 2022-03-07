周一南韓股市創下一周半以來最大單日跌幅，俄烏戰爭以及加重對俄制裁的呼聲，使全球經濟可能陷入停滯性通膨的擔憂升高。資金逃離風險性資產，韓元匯率創下2020年5月底以來最低價。

周一收盤，KOSPI指數大跌2.29%，為2,651.31點，創下2月24日來最大單日跌幅。

晶片巨頭三星電子和SK海力士分別跌1.96%和4.02%，帶領大盤下挫。電池大廠LG化學收跌3.93%。

俄國違反讓烏克蘭平民藉由「人道走廊」撤離的停火協議，並持續對烏克蘭兩城市馬里烏波爾（Mariupol）和沃爾諾瓦卡（Volnovakha）發動猛烈攻擊，俄國總統普丁更揚言除非烏克蘭投降，否則將持續發動攻勢。

南韓政府加重對俄國的金融制裁，宣布將禁止與俄國央行的交易往來，跟進美國和歐盟的類似舉措。

今日外資大舉賣超韓股1.17兆韓元（約9.537億美元）。

投資人急忙撤出風險性資產，韓元大貶1.05%，收在1,227.1兌一美元，創下2020年5月29日以來的收盤新低。