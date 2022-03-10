雖然俄烏戰爭還未停火，但引發通膨疑慮的原油價格重挫，受此激勵，周三美股主要指數全面強彈，由Salesforce、Nike和摩根大通領軍，道瓊指數飆升逾650點。標普500指數大漲2.6%，創下2020年6月以來最大單日漲幅。受大型明星科技股上漲帶動，那斯達克指數大漲3.6%，創下2020年11月來最佳表現，並跳離熊市。台積電ADR大漲近5%。

★主要指數

道瓊指數上漲653.61點或2%，收在33,286.25點，擺脫了修正區，且盤中一度漲逾820點。

標普500指數漲107.18點或2.57%，為4,277.88點，最高曾上漲3.09%。

那斯達克指數漲460.00點或3.59%，為13,255.55點。

費城半導體指數收漲125.31點或3.97%，為3,282.18點。

★消息

歐洲股市全面大漲，泛歐Stoxx 600指數收盤勁揚4.68%，汽車股飆漲9.5%。

阿拉伯聯合大公國與伊拉克表示願意增產緩解俄烏戰爭對原油供應的衝擊，周三紐約期油大跌12.12%，收在每桶108.7美元，盤中一度下跌16.22%，報103.63美元。布蘭特期油收跌13.16%，為每桶111.14美元，盤中一度急挫17.49%，報105.6美元。

歐洲基準荷蘭天然氣期貨暴跌29.5%，報每兆瓦時（MWH）145.5歐元，較周一創下歷史新高的354歐元大跌近59%。

大宗商品價格高漲可能迫使央行加快升息步伐，債市湧現賣壓，美國10年期公債殖利率尾盤上揚9.1基點，報1.939%。

美國勞工部公布1月職缺達1126.3萬個，超出市場預期的1095萬個和去年12月的1114.8萬個。

避險情緒降溫，周三紐約期金價格跌破每盎司2000美元。鈀金價格一度重挫9%，惟分析師表示，目前供需情況仍然存在變數，鈀金價格可能再度彈升。

世界銀行警告，俄羅斯與白羅斯已經瀕臨債務違約。

媒體報導美國總統拜登將簽署行政命令研擬將數位貨幣和比特幣等加密貨幣納入監管。以市值計全球最大加密貨幣比特幣飆漲8.7%，漲破4.2萬美元大關，報4.26萬美元。稍早拜登已簽下該行政令。

拜登將於美國當地時間周三下午在白宮與三星、美光、惠而浦、惠普等電子與晶片大廠高層以及多個州的州長會面商討晶片供應短缺問題。這場會議將由美國商務部長雷蒙多主持，她在接受媒體訪問時表示，會議將聚焦於如何共同應對晶片供應緊短，以及推動本地晶片製造。

烏克蘭外長庫萊巴（Dmytro Kuleba）周四將在土耳其會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。