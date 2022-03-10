在9日大選之前還是反對黨的尹錫悅當選新任韓國總統，這場總統大選可說是當地最激烈的一場選戰，雙方得票差距只有0.7%左右，不到最後一刻不知誰會勝出。不過，外界比較好奇的是在未來5年任期，立場比較親美的尹錫悅，會把這個亞洲第4大經濟體帶往什麼地方。

還沉浸在當選喜悅的尹錫悅，雖尚未至青瓦台履新，但已有諸多議題在等著這位昔日是文在寅麾下的檢察總長來處理。尹錫悅在競選時曾開過一些政策支票，韓國民眾也希望這些政見能真正解決眼前問題。

首先是經濟方面，尹錫悅曾表示支持以市場導向為主，求職者的工作應由民間企業而非政府來創造增加。不過，未來政府將避免繁文縟節，並將簡潔化各項公司申請事項。還有，也考慮鬆綁目前很夯的新興金融商品各項虛擬投資。

同時，尹錫悅也曾提過，計畫撥款50兆韓元約400億美元，用來幫助飽受疫情之苦的小韓企以及獨立個體戶。其中，也希望能發放43兆韓元補助金。

有關未來韓國政府的稅收，尹錫悅也有不一樣的見解。尹錫悅曾表示，為了增加不動產轉手率，打算減收資本利得與房屋稅。同時，提高虛擬貨幣徵稅門檻，從目前250萬韓元大增至5000萬韓元。

另外，投資股市獲利5000萬韓元者本來要課稅，但從2023年起就不用繳稅了。專家學者分析，韓國新政府政策明顯做多股市以及房市。

對於攸關每位韓國民眾的住房問題，尹錫悅認為必須放寬現行法規，以市場方向為原則。同時，在任期5年之內要新蓋250萬間新屋，包括50萬戶在大首爾地區。

韓國頗令外界詬病，但存在已久的重男輕女一事，尹錫悅已承諾新政府將廢除主管性別與家庭的部會，藉此希望能摒除當地男尊女卑陋習。不過，外界臆測這將引起當地保守人士，以及部分不滿男女平等的年輕男性抗議。

而與朝鮮之間的關係，尹錫悅計畫重啟韓朝會談，也將把美國拉進來，建立1個永久性的3方通話管道。尹錫悅希望，朝鮮能放棄核武並建立一個無核化的半島。不過，現在在朝鮮3不5時就無預警試射導彈下，為求自保將加強軍事嚇阻行動，包括韓美雙方合作會更加緊密頻繁。

外交方面，尹錫悅將棄用文在寅生存在中美兩大國之間的戰略模糊政策。日後，韓國將升級美國部署在當地，瞄準中國大陸方向的薩德飛彈基地。外交立場鮮明下，勢必引來中國大陸激烈抗議，或許也會招致新的經濟報復。

同時，尹錫悅也希望，未來能加入美國制肘中國大陸的新組織4方安全對話。在韓國外交選邊站之下，尹錫悅似乎選擇與中為敵，但韓國或許會有更多跟中國大陸談判的籌碼，有機會重新塑造中韓雙邊關係。