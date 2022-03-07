三星「Solve for Tomorrow」競賽為三星長年於全球各地舉辦的競賽活動，旨在鼓勵全球青年運用STEM領域（科學、科技、工程、數學）知識揮灑創意，透過科技解決當地社會問題，第3屆延續「新思維，心技術，共創星未來」競賽主題，三星再度邀請全台公私立高中職及五專一至三年級在學學生，運用科技思維提出創新解方，為「永續社會」及「永續環境」議題挖掘出具發展潛力的特色提案。

為進一步提高創意點子落實的可能性，進入複賽的隊伍，均能參與往年廣受好評的設計思考與創新設計流程工作坊，並獲得線上影音課程資源。不同的是，今年台灣三星更與社會創新平台合作，安排專業導師們從旁協助並引薦將計畫實際驗證的場域和機會，讓參賽學生們獲得更實質的幫助。本屆競賽將於即日起開放報名，4月29日報名截止， 並在3月14日透過Samsung Taiwan台灣官方粉絲團舉行線上說明會。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示：「三星不斷在各層面為永續目標而努力，針對產品研發，將創新技術與環保意識整合，落實環境永續；針對教育領域，提倡新思維與心技術，結合永續理念豐富教育環境。台灣三星連續三年舉辦的『Solve for Tomorrow』競賽，不僅是以實際行動關心台灣社會，更期待能以企業微薄之力作育英才。第二屆競賽參與提案中有許多令人眼睛為之一亮的提案構想，展現台灣莘莘學子對於改變現況的熱忱，也看到讓社會更好的契機。期待本次競賽透過全新的教育平台串聯與強大的師資陣容，帶領學生的創意與科技力跨出新高度，邁向永續共好的星未來！」

台灣三星於本屆挹注更完善的學習資源，並廣邀公民團體共同參與。為讓學校教師們先行了解競賽價值，首先於3月11日舉辦教師說明會，邀請全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳、台北市立復興高中校長劉桂光與臺灣童心創意行動協會（DFC 臺灣）台灣發起人許芯瑋共同針對素養教育、自主學習與設計思考的重要性進行說明與分享，並探討如何經由跨科共備使競賽與現有學程密切結合。

進入複賽後，則由Social AED與5％ Design action社會設計平台分別規劃設計思考工作坊與為期10週的提案實踐輔導計畫，為學生們引薦提案驗證的場域和機會，經由實證提升後續實踐的可能性。真正讓創意走出教室、 踏進真實社會。

三星本屆也力邀精實的師資陣容出任決賽評審團，包括台灣教育重要推手葉丙成教授、台大創創中心執行長曾正忠、DFC（Design for Change）臺灣發起人許芯瑋、5％Design Action社會設計平台副執行長黃詩妤等，將根據提案的問題定義、創新概念、科技應用、作品完成度、提案技巧及網路人氣等指標作為評選標準。